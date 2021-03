43 helseledere uten pasientkontakt vaksinert i Vestre Viken

NTB Innenriks

Av 180 ledere i Vestre Viken helseforetak som har fått koronavaksine, har 43 ikke regelmessig pasientkontakt, skriver Dagbladet.

Rundt halvparten av alle ansatte på sykehusene i deres foretaksområde har fått vaksine, i alt 4.774 personer av 9.450 ansatte. Foretaksområdet omfatter blant annet fire sykehus, deriblant Drammen sykehus og Bærum sykehus.

Arbeiderpartiets helsepolitiske talsperson Ingvild Kjerkol sier til Dagbladet at hun er bekymret for tilliten til vaksinesystemet når ledere får vaksiner før andre helsearbeidere.

Helseforetaket forklarer at det er ledere som har ansvar for mange ansatte som er blitt prioritert i vaksinekøen, selv om de ikke møter pasienter.

– Her er det nødvendig at lederne er fysisk til stede, og de har kontakt med mange ansatte som igjen har hyppig pasientkontakt med covid-19-pasienter. Vi har hatt flere større smitteutbrudd hvor mange ansatte har blitt smittet og veldig mange ansatte har vært i karantene. Dette har medført at vi måtte utsette mange pasientavtaler, skriver helseforetaket i en epost til Dagbladet.

