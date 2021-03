Stortinget krever hemmeligholdet rundt Frode Berg-rapport opphevet

NTB Innenriks

Torsdag sendte den særskilte komiteen som er oppnevnt i saken, brev til Stortingets presidentskap, der de ber om at Forsvarsdepartementet opphever hemmeligholdelsen av spionrapporten.

«Komiteen anmoder på denne bakgrunn presidentskapet om å be Forsvarsdepartementet om å avgradere sammendraget», heter det i brevet, som blir behandlet allerede torsdag.

– Hemmelighetskultur

– Jeg er glad for at Stortinget ønsker mer offentlighet rundt denne saken. Det er viktig å unngå en unødvendig hemmelighetskultur rundt slike saker. Vi trenger en åpen, offentlig og demokratisk kontroll av de hemmelige tjenestene våre for å bygge tillit og forbedre jobben de gjør, sier SVs medlem i komiteen, Freddy Øvstegård, til NTB.

Komiteen består av medlemmene i kontroll- og konstitusjonskomiteen, samt en representant fra hver av partigruppene til KrF, Rødt og MDG.

Det vakte oppsikt da Forsvarsdepartementet valgte å hemmeligstemple hele rapporten, trass i at EOS-utvalget selv ønsket mest mulig offentlighet om innholdet. Heller ikke Frode Berg har fått lese rapporten om sin sak.

Høring

Den pensjonerte grenseinspektøren ble pågrepet av russisk sikkerhetspoliti i desember 2017 og dømt til 14 års fengsel for spionasje. Han tilbrakte nesten to år i fengsel før han ble benådet i november 2019.

Berg har erkjent at han var i Russland på oppdrag fra E-tjenesten, men har fortalt at han følte seg presset til å utføre oppdraget.

Berg har selv bedt om så mye åpenhet som mulig rundt EOS-rapporten

12. april skal det holdes en lukket høring i saken. Der vil Det er både nåværende og daværende forsvarsminister stille. Også EOS-utvalget og E-tjenesten vil være representert.

– Også har vi grunnlag for å invitere Berg, sier Øvstegård.

(©NTB)