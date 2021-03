Oslo gir 10 millioner til strakstiltak for psykisk helse

NTB Innenriks

Byrådet opplyser at mange hjelpetjenester i Oslo kommune merker økt pågang fra folk med psykiske helseutfordringer som følge av koronapandemien – og at dette er grunnen til at de nå fordeler 10 millioner kroner til strakstiltak til psykisk helse i Oslo.

– Pandemien påvirker den psykiske helsen til folk i Oslo. De strenge restriksjonene gjør at vi holder smittetallene nede, men har store konsekvenser for folks mulighet til å leve aktive og sosiale liv. Derfor er det nødvendig å bemanne opp våre psykiske helsetilbud, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

Pengene skal blant annet gå til flere psykologer, og en ny rådgivningstjeneste i tilknytning til koronatelefon for mennesker som opplever psykiske belastninger som følge av pandemien.

Totalt gir midlene 20 nye årsverk til psykisk helse, og penger til studenthelse og frivillighet.

– Byrådet har valgt tiltak som treffer folk i alle aldersgrupper, og over hele byen, sier byråd for helse, eldre og innbyggertjenester Robert Steen (Ap).

