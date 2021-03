Nakstad skeptisk til forbud mot innenlandsreiser

NTB Innenriks

Det sier Nakstad til VG etter at fylkesordfører i Trøndelag, Tore O. Sandvik (Ap) i Klassekampen torsdag tok til orde for reiseforbud mellom fylker og regioner i Norge.

Sandvik reagerer på regjeringens nye, strenge nasjonale tiltak – og mener regjeringen i stedet for strenge tiltak der smitten er lav, burde satt foten ned for påskeferiens reising på kryss og tvers av landet.

Til VG sier Nakstad at det er en sterk oppfordring der det allerede er strenge tiltak, om å unngå unødvendige reiser over kommunegrensene.

– Det er noe av grunnen til at kjøpesentre er stengt, for å unngå at folk reiser over kommunegrensene for å handle. Så det ligger for så vidt inne i tiltakene allerede, sier Nakstad.

Han legger til at de aller fleste som reiser mellom kommuner og fylker i dag, gjør det fordi det er nødvendig.

– Hvis vi skulle stoppe det, ville det være veldig, veldig inngripende, sier Nakstad.

