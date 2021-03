NHO og LO bryter forhandlingene om lønnsoppgjøret

NTB Innenriks

Torsdag kalte partene inn til pressekonferanse klokken 15.30, etter å ha sittet sammen siden klokken 10 dagen før.

Avstanden ble på forhånd beskrevet som svært stor.

Lønnsoppgjøret havner dermed på riksmeklerens bord. Meklingen skal etter planen starte 9. april.

Mens LOs krav er at kjøpekraften opprettholdes og at lavtlønte får et tillegg, har NHO gått inn i forhandlingene med krav om reallønnsnedgang.

NHO ønsker en ramme for industrien, eller frontfaget, på 2,2 prosent, som er anslått lønnsvekst hos handelspartnere, mens anslått prisvekst i år er på 2,8 prosent.

Den såkalte frontfagsmodellen skal beskytte konkurranseutsatt industri mot at norske lønninger blir mye høyere enn hos konkurrentene i utlandet. Alle andre sektorer skal følge rammen som blir satt i industrien.