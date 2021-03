Milliardtap for statens garantiordning i koronaåret

NTB Innenriks

Det melder det statlige Giek, som utsteder garantier til næringslivet for å fremme eksport og investeringer, i sin årsrapport.

Instituttet opplyser at de har tatt betydelige tapsavsetninger knyttet til utestående garantiansvar innenfor offshore service-bransjen, skriver E24.

Dagens Næringsliv skriver at underskuddet hovedsakelig skyldes en dobling av tapsavsetningene, fra 10 milliarder til 19,9 milliarder kroner. Nedskrivninger tynget også, blant annet med et realisert tap på 2,5 milliarder kroner.

I sin rapport skriver Giek at kombinasjonen av pandemi og lavere oljepris svekket markedene for leverandører til olje- og gassektoren ytterligere i 2020.

Giek opplyser at nesten halvparten av alle nye garantier i 2020 (7,6 milliarder kroner) var knyttet til omfattende norske eksportleveranser til internasjonale havvindparker.

– I et krevende år for våre eksportbedrifter bidro Giek med 15 milliarder kroner i nye statlige garantier. Garantiene fremmet arbeidsplasser over hele landet og viser betydningen av ordningene for vekstnæringer som fornybar energi og havbruk, sier administrerende direktør Wenche Nistad i Giek.

