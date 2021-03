Kongefamilien drar på hytta i påsken

NTB Innenriks

Kongen og dronningen skal igjen tilbringe høytiden på den såkalte Prinsehytta i Sikkilsdalen, etter å ha vært på Kongsseteren i Oslo i fjor, opplyser assisterende kommunikasjonssjef Sven Gj. Gjeruldsen ved Slottet til NTB.

Derfra, i de tidlige fasene av pandemien, talte de til folket og ba dem ha tillit til myndighetene og møte tida framover med kamphumør.

Kronprinsfamilien drar til sin hytte i Uvdal. Torsdag møtte de frivillige fra Røde Kors på Sem i Asker, der de fikk presentert Røde Kors' planer for beredskap i påsken. Kronprinsesse Mette-Marit uttrykte forståelse for at påsken kan bli tung for mange.

På forhånd har det fra myndighetshold blant annet kommet råd om å reise mindre og møte færre, og om at folk fra områder med høyt smittetrykk bør unngå overnattingsbesøk til familie og venner – med mindre man er student uten egen familie eller bor alene.

– Det er ikke til å legge skjul på at dette blir en veldig vanskelig påske for mange. Vi setter veldig stor pris på det arbeidet som de frivillige gjør og at det finnes en beredskap for alle dem som sliter, sa kronprinsesse Mette-Marit.

