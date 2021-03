Første koronautbrudd på Sunnaas sykehus i Viken

NTB Innenriks

– Medarbeideren jobber ved flere avdelinger på sykehuset, så vi smittesporer nå på flere avdelinger, sier klinikksjef Kathi Sørvig til VG.

Det gjelder avdeling for slag, avdeling for ryggmargsskader, avdeling for traumatisk hjerneskade og avdeling for oppfølging.

Sørvig forklarer at det nå drives et stort smittesporingsarbeid, og at sykehuset får bistand fra Folkehelseinstituttet. Om lag 40 ansatte er i karantene som følge av smittetilfellene.

– Alle de blir testet nå. Samtidig tester og screener vi flere ansatte ved avdelingen der det er smitte hos to pasienter, sier klinikksjefen.

(©NTB)