Se og Hør frikjent i PFU etter Mads Hansen-klage

NTB Innenriks

PFU mener det ikke var et brudd på Vær varsom-plakaten da Se og Hør publiserte en sak om Mads Hansen i desember i fjor.

Det kom fram da PFU hadde sitt møte onsdag, skriver flere medier – deriblant Nettavisen.

Hansen hadde flere ganger takket nei til å stille til intervju, men ukebladet lagde sin sak basert på et NRK-intervju og Hansens egen bok.

Hansen mener seg feilsitert fra NRK-intervjuet, at ukebladet publiserte bilde av huset hans uten at han visste det, og at han ikke fikk mulighet til å kommentere saken før den sto på trykk.

Se og Hør avviste alle klagepunktene – og nå har PFU gitt ukebladet medhold.

– Da konkluderer vi med at vi etter en samlet vurdering finner at dette ikke er et brudd på Vær varsom-plakaten, sa PFU-medlem Stein Bjøntegård.

(©NTB)