Nedgang i antall smittetilfeller i Drammen

For 20 av tilfellene er smitteveien kjent, mens den foreløpig er ukjent for de siste 12.

Drammen kommune opplyser at en del av tilfellene ble meldt sent tirsdag kveld, så smittesporingsarbeidet er ikke fullført for en del av dem.

– Tallet i går var et resultat av at vi fikk svar på prøver fra flere dager. Samtidig er vi forberedt på at det kommer til å svinge en del de nærmeste dagene, sier kommuneoverlege John David Johannessen i Drammen kommune.

Han sier man trolig ikke vil se effekten av de strenge tiltakene som ble innført i Viken fylke riktig ennå. Erfaringsmessig går det gjerne to til tre uker før det kan forventes å se resultater av tiltakene.

– Det kan bety at vi faktisk må fram til slutten av neste uke før vi ser en nedgang, men vi håper selvfølgelig at vi får en reduksjon i tallene raskere enn det. De første tegnene til at utviklingen snur, er når vi ikke har en stadig økning i daglige smittetall, sier Johannessen.

I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 630 nye smittetilfeller i Drammen.

