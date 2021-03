NTB Innenriks

– Det er trist at vi må avlyse gudstjenestene i ferien. Påsken er kirkens store høytid, og jeg forstår at mange er lei seg over å ikke kunne feire den i kirken, sier fungerende biskop Ragnhild Jepsen i Nidaros bispedømme i en pressemelding.

I store deler av Trøndelag, og i Trondheim, har det de siste dagene vært et lavt smittetrykk. Bispedømmet skriver at det kan gjøre det vanskelig å forstå at kirkedørene må stenges. Samtidig understreker biskopen at det er viktig at de deltar i den nasjonale dugnaden.

– Det blir et digitalt tilbud slik at folk kan få mulighet til gudstjenester på skjerm alle dager i påsken, sier Jepsen.

