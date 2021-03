EOS-utvalget kritiserer PST for informasjonsutveksling om fengslet nordmann

NTB Innenriks

Nordmannen satt fengslet i et land der det er risiko for at menneskerettighetene ikke blir respektert, skriver EOS-utvalget i årsmeldingen som ble digitalt overlevert til stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen av utvalgsleder Svein Grønnem onsdag.

Informasjonsutvekslingen skjedde blant annet fordi Politiets sikkerhetstjeneste (PST) selv etterforsket vedkommende. PST hadde vurdert i sitt interne risikovurderingsskjema at det var lite sannsynlig at informasjonsdelingen ville få negative konsekvenser for personen, siden han allerede satt fengslet da delingen skjedde.

Det er ikke EOS-utvalget enig i. De mener risikovurderingsskjemaet ikke synliggjorde at PST hadde gjort en helhetlig vurdering, som var nødvendig nettopp fordi personen satt fengslet.

Lang saksbehandlingstid

Også Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) og Forsvarets sikkerhetsavdeling (FSA) får kritikk, for lang saksbehandlingstid og manglende innsyn i ulike klareringssaker. Etterretningstjenesten slipper unna kritikk i årets rapport, og utvalget har ikke funnet tegn på at E-tjenesten har gått utover sine fullmakter, eller krenket rettighetene til noen.

En klager til EOS-utvalget opplevde at det nesten tok tre år fra de klagde på FSAs avgjørelse om at de ikke skulle få sikkerhetsklarering, til NSM til slutt kom med sin egen avgjørelse.

Begge instansene får også kritikk for å ha nektet en klager innsyn i faktaopplysninger som var ført ned i et internt dokument, samt å ha pålagt klageren taushetsplikt under straffansvar for opplysninger de selv hadde levert til klareringsorganet. I en annen sak fikk en klager rettighetene sine krenket da NSM gjorde om en klareringsavgjørelse fra konfidensielt til ingen klarering på feil grunnlag, konkluderer utvalget.

Et kvart århundre

Utvalget innrømmer at kontrollvirksomheten har vært mindre omfattende enn planlagt det siste året, på grunn av koronapandemien. EOS-utvalget fyller 25 år i 2021 og har levert 25 årsmeldinger og elleve særskilte meldinger til Stortinget, sist i form av en særskilt melding om graderte opplysninger i Frode Berg-saken.

Ifølge årsmeldingen har de mottatt til sammen 627 klager, opprettet 474 saker på egen hånd, gjennomført 591 inspeksjoner og hatt 458 møter siden 1996. Det var som følge av avsløringene til Lundkommisjonen om ulovlig og irregulær overvåking av norske borgere at Stortinget opprettet utvalget.

