Tromsø-ordfører fnyser av pengestøtten som tilbys etter nasjonal innstramming

Regjeringen varslet at det settes av ytterligere 500 millioner til kommunenes kompensasjonsordning. Fra før er 750 millioner gjort tilgjengelig. Tromsø-ordføreren regner med at hans kommune vil få 5–6 av disse millionene.

– Vi trenger 100 millioner. Vi trenger det nå. Det må på plass fort, det var en kaféeier som ringte hit og gråt i fortvilelse. Den summen de legger på bordet er latterlig, sier Wilhelmsen til NTB.

Han er klokkeklar på at innstrammingene oppleves som vanskelige i et Tromsø med lav smitte, men han ber befolkningen følge rådene og reglene som kommer.

– Hvis det hadde vært knallrødt i Tromsø, tror dere da at Oslo og de andre storbyene hadde godtatt å bli stengt ned? spør Tromsø-ordføreren.

Tror folk følger reglene

Han frykter ikke at Tromsø-folk skal gi opp og begå mytteri mot smittevernreglene.

– Tromsøs befolkning har lyttet til myndighetene, vi har stått på og vært i karantene når vi skulle i karantene. Vi har gått med munnbind når det har vært anbefalt, holdt enmetersregelen og gjort alt hele tiden, sier Wilhelmsen.

Han mener det er snodig at økt press på kommunenes sporingstjenester ble trukket fram som et argument for nasjonale tiltak nå.

– Hos oss er vi fullt à jour. UNN, som tar seg av hele landsdelen, tar unna de testene som gjøres daglig, sier Wilhelmsen.

Nedstengingen kommer på et tidspunkt der Tromsø er midt i høysesongen for vinterturisme. Ordføreren mener tiltakene vil ramme mange næringer.

– Det er fiskerinæringen, kjøttproduksjonen, byens bryggerier. Dette får dramatiske konsekvenser. Hvis du bare tar hotellsengene i Tromsø, en næring som ligger med brekt rygg, så vil de pengene som legges fram ikke dekke et døgn engang, sier Wilhelmsen.

Viste til Ålesund

Nettopp Tromsø ble i likhet med Trondheim trukket fram av helseminister Bent Høie (H) da han la fram de nye nasjonale tiltakene tirsdag. Helseministeren sa der at han forstår at tiltakene kan være vanskelige å godta steder med lite smitte.

– Det er det som er min bekymring, og. At de strenge nasjonale tiltakene oppleves som vanskelig, det forstår jeg godt. Men det ville man ha sagt i Ålesund for et par dager siden og, sa Høie og viste til at Ålesund måtte stenge ned etter et urovekkende smitteutvikling på kort tid.

I Trondheim har ordfører Rita Ottervik (Ap) før tiltakene ble gjort kjent advart mot at de kan bli vanskelige å takle for hennes innbyggere.

