Statsforvalteren i Viken vil at naboene skal stenge ned

Haugland sier til NRK at løsningen på problemet med folk fra Oslo og Viken som drar over fylkesgrensa for å trene og handle, er å stenge ned naboene.

– Jeg etterlyser at alle kommuner som er i fare for å få høy smitte, får et noenlunde likt regelverk, sier hun.

Statsforvalteren sier hun har tatt opp saken med Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet, og håper at regjeringen følger opp. Regjeringen har varslet en pressekonferanse klokken 18 tirsdag.

Ordførerne i Sør-Odal og Kongsvinger, to av Vikens naboer, sier de ikke vil stenges ned.

