Smitteverntiltakene spres utover landet: – Forstår at det oppleves som vanskelig

Helseministeren understreker at de faglige rådene hadde vært å vente med nasjonale tiltak, men at dette har endret seg i takt med smitteutviklingen i det siste.

Derfor innføres skjenkeforbud, råd om maks to på besøk og en ny tometersregel på nasjonalt plan. Høie understreker at tiltakene som trer i kraft fra midnatt natt til torsdag og gjelder til 12. april, ikke erstatter de lokale tiltakene.

Utbrudd på stadig nye steder, som i Ålesund som stengte ned i helgen, press på sporingskapasiteten i kommunene og frykt for et presset helsevesen gjør at rådet fra helsemyndighetene nå er å stramme til.

– Smittesituasjonen har blitt mer ustabil. Vi får stadig flere utbrudd over hele landet, og situasjonen er uoversiktlig, sier helseminister Høie.

Det kan bli oppfattet som vanskelig på steder som har lav smitte.

– Det er det som er min bekymring, og. At de strenge nasjonale tiltakene oppleves som vanskelig, det forstår jeg godt. Men det ville man ha sagt i Ålesund for et par dager siden, og, svarer Høie på NTBs spørsmål om hvordan innstrammingen vil oppleves et sted som Trondheim, der smitten er svært lav.

Ville løse det lokalt

Helsedirektør Bjørn Guldvog ble møtt med spørsmål om man ikke burde ha kommet med den nasjonale innstrammingen tidligere.

– Det kan naturligvis diskuteres. Men vi har hatt kraftfulle tiltak i alle områder og regioner som har hatt smitte, men vi ser at det forplanter seg til andre regioner igjen. Derfor ser vi at dette er nødvendig, sier Guldvog.

Han understreket at håpet var at de lokale tiltakene skulle være nok, men at helsemyndighetene nå ser at det ikke holder.

De nye reglene og anbefalingene regjeringen kom med ble varslet av statsminister Erna Solberg (H) da hun redegjorde for Stortinget for to uker siden.

– Det var ikke uventet at smittesituasjonen utviklet seg slik. Det er derfor statsministeren la fram dette i Stortinget for to uker siden, sier Høie.

Det innføres nasjonalt skjenkeforbud og forbud mot innendørs idretts- og fritidsaktiviteter for voksne, mens treningssentre, svømmehaller, fornøyelsesparker, bingohaller og lignende blir stengt.

I tillegg anbefaler regjeringen at alle planlagte arrangementer avlyses.

Énmeteren blir til to

To meters avstand innføres i stedet for én meter, og man kan maks ha to gjester på besøk i Norge, har regjeringen bestemt.

– De som du til nå har holdt minst én meters avstand til, må du fra nå av holde minst to meters avstand til, sier Høie.

– Vi anbefaler nå maks to gjester på besøk. Hvis du kommer fra et område med høyt smittenivå, bør du verken dra på overnattingsbesøk eller ha overnattingsbesøk, sier Høie om de nye rådene for påsken.

Aleneboende og barn og unge under 20 år kan ha overnattingsbesøk av én til to faste venner.

De nye tiltakene trer i kraft natt til torsdag 25. mars, og regjeringen vil ta en ny vurdering 12. april.

Gjenåpningsplanen utsettes

Regjeringen kan ikke lenger legge fram en plan for gjenåpning av samfunnet i slutten av mars. Statsministeren vil redegjøre for dette i Stortinget over påske.

– Vi har tidligere varslet at vi trolig kom til å legge fram den langsiktige planen for gjenåpning av landet i slutten av mars. Det kan vi ikke gjøre sånn som situasjonen er nå, men arbeidet med planen er i full gang, sier Høie.

– Statsministeren har derfor bedt Stortinget om å få komme og redegjøre for den langsiktige gjenåpningsplanen over påske, sier Høie.

