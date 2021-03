Sanner avviser kritikk om at regjeringen stenger ned uten å stille med penger

NTB Innenriks

Regjeringen har fått kritikk for å komme med nye nasjonale tiltak, uten andre krisemidler enn at det settes av 500 nye millioner kroner til kommunenes kompensasjonsordning. Det kommer i tillegg til 750 millioner som gjøres tilgjengelig over påske.

– Gjennom denne ordningen sørger kommunene for at pengene kommer raskt ut til bedrifter som er omfattet, sier Sanner til NTB.

Sanner sier at han har forståelse for at det er en alvorlig situasjon for mange bedrifter.

– Samtidig vil jeg understreke at vi har de nødvendige økonomiske tiltakene på plass for å håndtere situasjonen. Det viktigste er den nasjonale kompensasjonsordningen, sier Sanner.

Han viser til at den er laget slik at utbetalingene øker når bedrifter rammes hardere av nedstengninger.

– Vi har også en rekke andre tiltak. Noen er rettet mot bransjer, andre er generelle som lønnsstøtteordningen og lånegarantiordningen, sier Sanner.

– Vi vurderer løpende behovet for tiltak, og det vil være tiltak så lenge pandemien varer, sier Sanner.

