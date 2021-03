SV ut mot Høies nye krisemidler: – Utrolig svakt av regjeringen

NTB Innenriks

Stortinget vedtok tidligere i år at kommunene skal få en egen kompensasjonsordning. Det ble først satt av 1 milliard, før ytterligere 750 millioner ble gjort tilgjengelig da Viken stengte ned.

Nå gjøres ytterligere 500 millioner kroner tilgjengelig, varslet helseminister Bent Høie (H) da han tirsdag kom med nye nasjonale innstramminger. Det er dermed totalt brukt 2,25 milliarder på dette.

– Vi vet at disse tiltakene igjen vil ramme arbeidsplasser, spesielt i hotell- og restaurantnæringen, sa Høie da han la fram nye nasjonale tiltak.

Bare i Viken-regionen har bedrifter ifølge Virke hatt 2,1 milliarder kroner i utgifter uten inntekt i en tidagersperiode under nedstengingen.

SV vil ha kraftig krisepakke

SV-nestleder Torger Fylkesnes er kritisk til at regjeringen ikke legger mer penger på bordet.

– Nok en nedstengning uten støttetiltak fra Erna Solberg. Nasjonal nedstengning, og kun 500 millioner til kommunene. Og pengene kommer først i juni. Det er helt utrolig svakt av regjeringen, sier Fylkesnes.

– SV kommer til å foreslå en mye kraftigere krisepakke, en krisepakke som monner. Vi skal trygge arbeidsplasser for folk som allerede har betalt en veldig høy pris i denne krisen, legger han til.

– Latterlig sum

Også Tromsø-ordfører Gunnar Wilhelmsen (Ap) er kritisk til at det stenges ned uten at det legges mer penger på bordet.

Tromsø-ordføreren regner med at hans kommune vil få 5–6 av de nye krisemillionene.

– Vi trenger 100 millioner. Vi trenger det nå. Det må på plass fort, det var en kaféeier som ringte hit og gråt i fortvilelse. Den summen de legger på bordet er latterlig, sier Wilhelmsen til NTB.

NHO og Virke har gjentatte ganger bedt om at bedrifter som stenges ned får kompensasjon for permitteringsutgiftene. Ved hver nedstenging må bedriftene dekke full lønn i ti dager, ofte uten inntekt.

– Bedrifter som har vært åpne, men som nå må permittere, får en kjemperegning når de må dekke de ti første dagene med lønn. Disse kostnadene skulle vært dekket av staten når årsaken til permittering er pandemien. Dessverre har ikke Stortinget og regjeringen vært villige til det, sier Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv.

Ber om to strakstiltak

Hun sier at de fleste serveringssteder og hoteller i praksis må stenge helt ned når det innføres nasjonalt skjenkeforbud og en ny tometersregel for avstand.

Arbeidsgiverorganisasjonen Virke ber om to strakstiltak etter den nasjonale innstrammingen:

* Virksomhetene må kompenseres for mer av permitteringskostnadene for første arbeidsgiverperiode.

* Virksomhetene må få lavere rente og forlenget nedbetalingsperiode for utsatte skatter og avgifter.

– Vi har forståelse for at det er behov for å få smitten under kontroll. Slike raske nedstenginger påvirker likevel mange virksomheter, sier Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Virke.

Sanner: Tiltakene er på plass

Finansminister Jan Tore Sanner (H) sier at han har forståelse for at det er en alvorlig situasjon for mange bedrifter.

– Samtidig vil jeg understreke at vi har de nødvendige økonomiske tiltakene på plass for å håndtere situasjonen. Det viktigste er den nasjonale kompensasjonsordningen, sier Sanner til NTB.

Han viser til at den er laget slik at utbetalingene øker når bedrifter rammes hardere av nedstengninger.

– Vi har også en rekke andre tiltak. Noen er rettet mot bransjer, andre er generelle som lønnsstøtteordningen og lånegarantiordningen, sier Sanner.

– Vi vurderer løpende behovet for tiltak, og det vil være tiltak så lenge pandemien varer, sier Sanner.

