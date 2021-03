Regjeringen stanser russisk oppkjøp av Bergen Engines

NTB Innenriks

– Et salg ville ha styrket russiske militære kapabiliteter på en måte som klart ville vært i strid med norske og allierte sikkerhetspolitiske interesser, sa Mæland da hun redegjorde for saken i Stortinget tirsdag.

Der opplyste hun at regjeringen i lengre tid har jobbet med saken etter at de i desember ble kjent med at nåværende eier Rolls-Royce ville selge Bergen Engines til et selskap innunder russiske TMH Group for 1,6 milliarder kroner.

Oligarkene bak TMH Group antas å ha nære forbindelser til Kreml og president Vladimir Putin.

– Vi er kjent med at TMH Group har forbindelser til russisk myndigheter. Dette er en problemstilling som regjeringen har tatt på største alvor. Vi har jobbet over tid med å kartlegge alle sider av salget, sa Mæland.

Rydde vekk usikkerhet

Før redegjørelsen hadde Mæland varslet at hun skulle «rydde all usikkerhet av veien» rundt det omstridte salget.

Bergen Engines har laget motorer til en rekke norske forsvarsskip og har vedlikeholdsavtaler med både Forsvaret og flere andre Nato-land, deriblant USA.

– Det sentrale spørsmålet har vært om et salg av denne virksomheten, som er kontrollert fra et land vi ikke har et sikkerhetssamarbeid med, ville utgjøre en risiko for den nasjonale sikkerheten, sa Mæland før hun gjorde det klart at regjeringen bruker sikkerhetsloven til å stanse salget.

Regjeringen mener at den teknologien Bergen Engines besitter og de motorene de produserer, ville hatt stor militær og strategisk betydning for Russland. I redegjørelsen pekte Mæland på at russerne har hatt store vanskeligheter med å få tilgang til slik teknologi siden sanksjonene ble innført i 2014.

– Fordekt tilgang

– Det planlagte oppkjøpet ville kunne medført forsøk på å omgå eksportkontrollregelverket eller våre restriktive tiltak mot Russland, for på en fordekt måte å få tilgang til kunnskap og teknologi av betydning for Russland, slo justisministeren fast.

Hun peker også på at salget ville ha medført at en stor eiendom med betydelig bygningsmasse ville havne på russiske hender. Eiendommen på Hordvikneset er strategisk plassert ved den nordre innseilingen til Bergen og nær forsvarsinstallasjoner av betydning for Norge og allierte nasjoner.

– Det er også et forhold i saken, sa Mæland.

Saken har skapt mye mediestøy etter at den ble kjent i februar, og 9. mars satte Rolls-Royce salget på pause. De ble varslet 18. mars om at salget blir stanset, ifølge Mæland. Beslutningen blir formelt vedtatt i statsråd fredag

Kritiske

Samtidig er flere kritiske til regjeringens håndtering, blant dem Senterpartiets Emilie Enger Mehl.

Det vakte særlig oppsikt da Næringsdepartementet uttalte at de anså salget som en sak mellom to kommersielle aktører og noe departementet verken kunne eller burde blande seg inn i.

– Det er svært urovekkende å tenke på hva som kunne skjedd dersom saken ikke hadde blitt avslørt i mediene. Etter å ha bagatellisert nasjonal sikkerhet i flere uker, har Høyre nå iverksatt en snuoperasjon i 12. time, konstaterer hun og får følge av Frp:

– At regjeringen har brukt fire måneder på vurderingen, er et faresignal, mener Christian Tybring-Gjedde.

Også SV mener saken er preget av bortforklaringer.

– Nå må Stortinget få klarhet i det store bildet. Hvorfor var signalene fra regjeringen så motstridende? spør partileder Audun Lysbakken.

Høyres Hårek Elvenes advarer på sin side om at det neppe er siste gang Russland vil vise interesse for norske høyteknologiske bedrifter.