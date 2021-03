Ny kompensasjonsordning for kultursektoren på høring

NTB Innenriks

Ordningen gjelder for perioden 1, januar til 30. juni. Høringsfristen er satt til 9. april, opplyser departementet.

Arrangører kan få dekket 95 prosent av sine uunngåelige kostnader knyttet til avlyste eller nedskalerte kulturarrangement. Nytt for ordningen er at kompensasjon kan bli avslått eller avkortet dersom arrangøren ikke hadde lagt realistiske planer for kulturarrangementet.

Underleverandører kan på få kompensert inntil 50 prosent av tapte inntekter og merutgifter knyttet til avlyste eller nedskalerte kulturarrangementer.

