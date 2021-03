NTB Innenriks

– Normalt sett har butikkene her salgsrekord år etter år i påska. I år blir det nok ikke like stor pågang, men vi innfører likevel vakthold i butikkene for å sikre at smittevernet overholdes, sier ordfører Halvor Homme til Dagbladet.

I Telemark-kommunen har det ikke blitt registrert ett eneste smittetilfelle gjennom pandemien.

Tidligere har regjeringen gått ut med en anbefaling om at folk bare bør benytte seg av kjøpesentre og varehus i egen kommune.

(©NTB)