NHO: Nye tiltak gjør at de fleste serveringssteder og hoteller må stenge helt ned

NTB Innenriks

Sammen med skjenkeforbudet gjør tometersregelen at de fleste serveringssteder og hoteller må stenge helt ned, sier Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv.

– Vi har forståelse for at man har to meter inne på en butikk, men vi håper ikke at dette også skal gjelde utendørs. Det vil få dramatiske konsekvenser for alpinanleggene, som står i fare for å tape hele påsken, sier Krohn Devold.

– Bedrifter som har vært åpne, men som nå må permittere, får en kjemperegning når de må dekke de ti første dagene med lønn. Disse kostnadene skulle vært dekket av staten når årsaken til permittering er pandemien. Dessverre har ikke Stortinget og regjeringen vært villige til det, sier Krohn Devold.

