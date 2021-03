Hemsedal nektes å drive som normalt: – Vi er i stand til å takle påsken

NTB Innenriks

– Alle er jo lei, uansett hvor du bor i landet, men vi føler at vi hadde rigget oss godt til slik at vi kunne håndtere denne påsken, sier Hemsedals ordfører Pål Terje Rørby (Sp).

Han er skuffet over de strenge tiltakene som er blitt innført i Viken. Smitten i bygda har vært liten, og han føler at de har taklet smittesituasjonen godt så langt.

– Vi har jo trent på dette, holdt beredskapsøvelser, rigget reiselivet og utelivsbransjen vår. Vi er i stand til å takle påsken. Det var vår påstand. Men den tilliten fikk vi ikke, legger han til.

– Folk drar på påskeferie uansett

Rørby har inntrykk av at tiltakene som ble innført i Viken, ikke er gjennomtenkt. Det at Hemsedal er blitt rammet av strenge smitteverntiltak og ikke andre vinterdestinasjoner, er ikke uproblematisk, mener han.

– Tiltakene gjør at det antakelig blir flere fra de sentrale østlandsområdene som vil oppsøke stedene med mildere restriksjoner. Folk drar på påskeferie uansett. Kunne en fordelt reisetrykket utover alle vinterdestinasjonene, hadde det vært bedre, sier han til NTB.

Til tross for alle tiltakene forsikrer Rørby at det ikke skal stå på gjestfriheten i Hemsedal.

– Selv om vi er frustrert over det som har blitt påført oss, så må jeg si at det blir en fin påske. Det blir en annerledes påske, men det blir i hvert fall påske, fastslår han.

– Ikke ta ferie fra smittevernet

For kommunene i Innlandet er situasjonen annerledes. Fylket er ikke omfattet av de samme smitteverntiltakene som Viken. Mobiliteten er den samme, og ordfører Erik Sletten (Sp) i Trysil kommune sier til NTB at det er vanskelig å spå hvordan smittesituasjonen vil se ut i framtiden.

– Smitten i Innlandet er i de fleste kommunene relativt lav. Jeg tviler på at det vil komme noen flere innskjerpinger for Innlandet sin del, sier han.

Trysil kommune har samtidig forventninger om at påsketuristene, spesielt fra Oslo og Viken, som ankommer kommunen, overholder smittevernet.

– Ja, de kommer hit for å ta ferie, men de må ikke ta ferie fra smittevernet. De tar med seg reglene og etterlever de samme reglene som der de kommer ifra. Gitt at de områdene de kommer fra har strengere regler enn det Trysil har, så følger man de strengeste reglene, sier han til NTB.

Ordføreren er ikke bekymret for kommunens kapasitet til å takle eventuelle smitteutbrudd. Men det at påsken fører til økt mobilitet, kan være skummelt, mener han.

– Folk som flytter på seg fra et område med mye smitte til et område med lite smitte, er i utgangspunktet en litt skummel øvelse, men vi har tillit til at folk følger reglene, sier Sletten.

