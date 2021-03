Dette er Høies råd til 17. mai-komiteene

NTB Innenriks

Smittesituasjonen i Norge er nå så bekymringsfull at det får konsekvenser for mange som hadde planlagt å feire påske med familie og venner. Om under to måneder er det 17. mai.

– Det vil komme råd også om det, men å gi de akkurat nå ville ikke gitt så mye mening, sa Høie på spørsmål fra NTB under tirsdagens pressekonferanse om nye nasjonale tiltak.

– Hvis jeg hadde vært i en 17. mai-komité nå, så hadde jeg planlagt med utgangspunkt i det som var råd og regler i fjor, og så vil jo alt som er bedre være enklere å forholde seg til, sa han om håpet om en bedret smittesituasjon og en større andel vaksinerte innen den tid.

