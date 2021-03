Søsterskip får pålegg etter hendelse på hybridskip i Tønsberg

NTB Innenriks

Hendelsen med Brim oppsto 12. mars mens hybridskipet lå til kai utenfor Tønsberg.

I flere dager fryktet brannvesenet en hydrogengasseksplosjon etter at det oppsto røykutvikling fra batterirommet på skipet.

Sjøfartsdirektoratet opplyser mandag at de har identifisert en designutfordring som kan ha bidratt til hendelsen, gjennom å tilføre salt/sjøvann til batterirommet.

Dette er tilsvarende for søsterskipet Bard og Sjøfartsdirektoratet har derfor gitt pålegg om utbedring for søsterskipet før fart.

Sjøfartsdirektoratet understreker at det ikke er konkludert med årsak til brannen, men at sikkerheten må komme først og at det er grunnen til at det nå gis et pålegg om utbedring på søsterskipet før det settes inn i drift igjen.

