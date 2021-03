Politiet vil avhøre statsministeren etter Geilo-turen

NTB Innenriks

– Det er vel naturlig å snakke med statsministeren og hennes mann, sier påtaleleder Per Morten Sending i politiet i Buskerud til NTB.

Han forteller at de har vært i kontakt med statsministeren og hennes folk for å finne tidspunkt for avhøret. De er også i gang med andre avhør i saken, der statsministeren etterforskes for smittevernbrudd i forbindelse med sin 60-feiring på Geilo.

– Det har jo kommet fram opplysninger i medier. Men vi må nesten gjøre undersøkelser selv for å se hva som har skjedd og sammenstille det med lokale og sentrale forskrifter, og se om det er noe som må reageres på, sier Sending.

Han tør ikke si noe om når de kan konkludere i saken.

Forrige uke ble det kjent at Erna Solberg og familien samlet mer enn ti personer på en restaurant og i en leilighet på Geilo i vinterferien. Politiet besluttet selv å starte etterforskning for å se om det hadde skjedd brudd på smittevernforskriftene.

– Politiet har i tillegg mottatt et titalls anmeldelser. Siden politiet allerede har opprettet sak, vil de øvrige henvendelsene ikke bli registrert som enkeltsaker, men inngå i den etterforskning politiet allerede har startet. Enkelte av dem som har levert inn anmeldelse, har fått beskjed om at saken er henlagt, skriver politiet i en pressemelding mandag.

Det opplyses at saken gis «nødvendig prioritet» hos politiet.

