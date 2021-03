Politiet avhører statsministerens ektemann mandag kveld

NTB Innenriks

– Vi gjør ferdig avhøret av ektemannen i løpet av kvelden, men vi ønsker ikke å kommentere etterforskningen ut over det. Vi trenger tid og ro til å få god oversikt over saken, sier påtaleleder Per Morten Sending i politiet i Buskerud til TV 2.

Tidligere mandag opplyste Sending at de også ønsker å avhøre Solberg, og at politiet jobber for å finne et tidspunkt for avhøret.

– Det har jo kommet fram opplysninger i medier. Men vi må nesten gjøre undersøkelser selv for å se hva som har skjedd og sammenstille det med lokale og sentrale forskrifter, og se om det er noe som må reageres på, sa Sending til NTB

Forrige uke ble det kjent at Erna Solberg og familien samlet mer enn ti personer på en restaurant og i en leilighet på Geilo i vinterferien. Politiet besluttet selv å starte etterforskning for å se om det hadde skjedd brudd på smittevernforskriftene.

– Politiet har i tillegg mottatt et titalls anmeldelser. Siden politiet allerede har opprettet sak, vil de øvrige henvendelsene ikke bli registrert som enkeltsaker, men inngå i den etterforskning politiet allerede har startet. Enkelte av dem som har levert inn anmeldelse, har fått beskjed om at saken er henlagt, skrev politiet i en pressemelding tidligere mandag.

Det opplyses at saken gis «nødvendig prioritet» hos politiet.

