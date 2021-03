Nesten hver sjuende arbeidstaker har vært permittert under pandemien

NTB Innenriks

Nye analyser fra Nav viser at fra mars i fjor til og med februar i år har 13,2 prosent av arbeidsstyrken i Norge vært permittert på et eller annet tidspunkt, skriver MEMU, nettmagasinet for medarbeidere i NAV.

Ved utgangen av februar var 73.200 arbeidstakere permittert.

Permitteringene det siste året har truffet ulike grupper ulikt. Analysen viser at 212.400 menn har vært permittert og 160.000 kvinner. Det kommer også fram at 18,3 prosent av arbeidstakere i alderen 20–24 år har vært permittert på et tidspunkt det siste året.

– Yngre arbeidstakere, og særlig innen reiseliv og transport, butikk- og salgsarbeid, samt andre serviceyrker, har vært desidert hardest rammet av permitteringer i løpet av det siste året, sier statistikksjef Ulf Andersen i Nav.

Målt som andel av arbeidsstyrken i de forskjellige fylkene i Norge, er det Oslo som har hatt den største andelen av arbeidsstyrken permittert i løpet av det siste året med 16,1 prosent. Deretter følger Viken med 13,7 prosent.

Nordland har hatt færrest permitterte med 11 prosent, etterfulgt av Troms og Finnmark med 11,6 prosent.

(©NTB)