Nesbyen innfører forbud mot flere enn to gjester

NTB Innenriks

– Ved å forskriftsfeste dette har vi en håndfast regel som gjør at vi unngår at folk samler seg. Samtidig er det i tråd med tiltaksnivå A, som er innført her vi bor. Der heter det at de som bor alene, kan ha besøk av en til to personer, sier kommuneoverlege Nils Høva til avisa.

Reglene på Nesbyen skiller seg dermed fra nærkommunen Hol, hvor det ikke er tillatt å ha besøk på hytta i påsken og fram til 11. april. I private hjem er det andre regler.

I Hemsedal er det fram til 11. april ikke tillatt å ha flere enn fem gjester, mens Flå, Gol og Ål følger de regionale tiltakene som er innført i Viken, skriver Hallingdølen. Der gjelder dermed en anbefaling om å unngå besøk, men det er altså ikke noe forbud.

(©NTB)