Korona og Gjerdum ga flere oppdragstimer for Sivilforsvaret i 2020

NTB Innenriks

Til sammen har 3.793 personer vært i innsats i 44.840 timer. Det er en klar oppgang fra året før da 2.630 personer bisto med til sammen 24.000 timer fordelt på 136 hendelser.

– For Sivilforsvaret, som for andre beredskapsetater, ble utfordringen at vi både skulle utføre våre vanlige oppgaver og i tillegg bistå i håndteringen av koronapandemien, sier fungerende sjef for Sivilforsvaret, Sigurd Heier, i en pressemelding.

I 2020 deltok rundt 800 mannskaper og ansatte i Sivilforsvaret i 81 koronaoppdrag, og de la ned cirka 10.000 arbeidstimer.

Oppdragene gjaldt blant annet mannskaper ved grensekontroller, teststasjoner og karantenehoteller. Enkelte tjenestepliktige har også bistått i selve prøvetakingen.

Mer enn en tredel av de bokførte timene i 2020 kom i forbindelse med kvikkleireskredet i Gjerdrum. Fra 29. desember til 15. januar la 754 mannskaper ned totalt 15.713 timer. Sivilforsvaret bokfører alle timene i året oppdraget startet.

Totalt kostet oppdragene til Sivilforsvaret i 2020 14,5 millioner kroner.

(©NTB)