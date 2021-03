Frode Berg får ikke tilgang til EOS-rapport om egen sak

NTB Innenriks

I et brev til Stortinget viser forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) til at Berg ikke er sikkerhetsklarert, og at han derfor ikke kan gis tilgang til høygradert informasjon, skriver VG.

Rapporten er hemmeligstemplet i sin helhet av Forsvarsdepartementet.

I starten av måneden ba spiondømte Frode Berg Stortinget om å offentliggjøre så mye som mulig av EOS-utvalgets rapport om etterretningsoperasjonen i Russland.

– Det er mitt håp at den nyoppnevnte stortingskomiteen bidrar til at både jeg og andre får maksimalt innsyn i rapporten, skrev Berg i brevet.

Den pensjonerte grenseinspektøren ble arrestert av russisk sikkerhetspoliti i desember 2017. Han ble anklaget og dømt til 14 års fengsel for spionasje og tilbrakte nesten to år i fengsel før han ble benådet i november 2019.

(©NTB)