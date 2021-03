25 nye smittede i Drammen

NTB Innenriks

Kommuneoverlege John David Johannessen sier de er ekstra forsiktige med å trekke konklusjoner på grunnlag av rapporterte smittetall i helgene, og at 25 nye smittede kan være lavere enn det reelle smittetallet.

Årsaken er at mange av dem som det siste døgnet har fått svar på sine koronatester, testet seg for koronasmitte på fredag. Det er ikke uvanlig at prøver tatt på lørdag og søndag, analyseres først når det blir hverdag igjen.

– Vi må derfor anta at dagens rapporterte smittetall er litt lavere enn det reelle smittetallet og være forberedt på at vi kan få noe unaturlig høye tall de nærmeste dagene, sier Johannessen.

Han sier de likevel har forventninger om at smittetallene snart vil snu og reduseres som følge av de strenge restriksjonene som er innført, sier Johannessen.

I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 577 nye smittetilfeller. Søndag ble det meldt om 558 nye tilfeller de siste to ukene.

Siden begynnelsen av mars i fjor har 3.064 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 46 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

