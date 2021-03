To tenåringer pågrepet etter å ha kastet brannbombe mot politistasjon i Oslo

NTB Innenriks

Det opplyser Oslo politidistrikt i en pressemelding.

Oslo-politiet meldte om saken rett etter klokka 22.30. Ingen ble skadd i hendelsen, og gjenstanden ble slukket.

Politiet har tidligere beskrevet gjenstanden som en molotovcocktail, altså en brannbombe bestående av en flaske med brennbart stoff, ofte bensin, med en fille stappet nedi som lunte.

Totalt fire personer ble først innbrakt, før to av dem altså nå er siktet i saken. De to tenåringene er siktet for vold, trusler, skadeverk eller rettsstridig atferd mot offentlig tjenesteperson.

Søndag blir de to avhørt, og politiet etterforsker saken videre. Politiet har sikret seg video fra overvåkingskameraer på stedet.

