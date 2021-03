Hol kommune forbyr folk å ha hyttegjester i påsken

NTB Innenriks

– Reglene fra sentralt hold ikke er tydelige nok. De sier bare hva man «bør» og «ikke bør» gjøre, sier ordfører Petter Rukke (Ap) til VG.

I alt 52 kommuner i Viken ble tidligere denne uken underlagt det strengeste nasjonale tiltaksnivået, hvorav Hol kommune i Viken er omfattet.

Men reglene er for utydelige mener ordføreren, som har innført en forskrift som gjelder fra 24. mars til 11. april. Det innebærer blant annet forbud mot besøk i fritidsboliger av personer utenfor husstanden.

Hol, som er landets tredje største hyttekommune, har ikke hatt noen lokale smittetilfeller de siste to ukene, ifølge avisa.

– Hovedårsaken til at vi innfører ny forskrift er at vi vet at vi har besøkende fra mange deler av landet, og når alt er stengt ned er det stor risiko for smittespredning når folk møtes på hyttene, sier ordføreren.

