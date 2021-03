Frp-krav om hastebehandling av permitteringsregler trolig dødfødt

NTB Innenriks

Komitéleder i arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget, Frps Erlend Wiborg, leverer inn et forslag om å hastebehandle saken mandag. Han vil kutte antall dager en arbeidsgiver må betale lønn ved permitteringer fra 10 til 2.

Dersom regjeringspartiene ikke snur og gå imot finansminister Jan Tore Sanner (H), er Arbeiderpartiet eneste håp for Frp-forslaget. Men Aps fraksjonsleder Rigmor Aasrud er skeptisk.

– Vi får ta stilling til forslaget når det kommer, men vi har en annen løsning som er en omsetningsbasert tilskuddsordning. Da vil man i større grad kunne holde folk i arbeid, og ikke permittere unødvendig, sier Aasrud til NTB.

Rødt vil ha 20 dager full lønn

Hun er bekymret for at det vil bli for lett å permittere, og at arbeidstakere vil bli hardt rammet. De vil da kun få to dagers full lønn.

Den bekymringen deles av Rødt, som sier de kun blir med på Frps forslag hvis arbeidstakerne sikres full lønn i 20 dager.

Heller ikke det er en løsning Aasrud tror Arbeiderpartiet kan gå med på.

– Vi vil bruke den ordningen som vi mener gir best resultater, og færrest permitteringer. Vi ser at en del bedrifter nå er ganske kreative med hjemkjøring og alt, sier Aasrud.

Heller ikke Arbeiderpartiets forslag til løsning er imidlertid blitt en realitet. Det er nedstemt i Stortinget, men Aasrud sier Ap vil ta det opp igjen når det blir aktuelt med nye krisepakker.

Skuffet over Ap

Wiborg er skuffet over at forslaget hans møtes av en kald skulder i Arbeiderpartiet.

– Det er uforståelig at Ap har råd til å prioritere en kvart milliard kroner i koronahjelp til polakker, rumenere og svensker som ikke bor i Norge, men ikke tar seg råd til å sikre norske arbeidsplasser. Jeg håper de øvrige partiene vil være med på å trygge arbeidsplasser, sier Wiborg.

Forslaget er nedstemt i Stortinget flere ganger tidligere, senest i februar, men Wiborg fremmer det igjen etter den nye runden med nedstengninger.

NHO og Virke ser ut til å få sine håp knust. De to arbeidsgiverorganisasjonene har vært klare på at de mener endringen av arbeidsgiverbetalte dager er det beste tiltaket som kan gjøres for å redde nedstengte bedrifter.

Frykter konkurs

I likhet med Arbeiderpartiets fraksjonsleder, har finansminister Jan Tore Sanner (H) overfor NTB vært skeptisk til å endre disse reglene. Han har varslet at 750 millioner gjøres tilgjengelig til kommunenes kompensasjonsordning.

31 prosent av medlemmene uttrykker ifølge Virke bekymring for om de kan betale ting som lønn i tida som kommer, mens 19 prosent frykter konkurser.

– Gjør dere nok for å hjelpe bedriftene å redde arbeidsplasser, Aasrud?

– Det er en krevende situasjon for mange bedrifter, det er det ingen tvil om. Det er på plass mange ordninger, og vi har foreslått i tiltakspakkene at vi skal gi noe mer penger til kommunesektoren. De har hatt ordninger som skal bøte på problemet, og det har fungert bra og kan være aktuelt igjen, sier Aasrud.

