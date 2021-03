Forsamling i Sarpsborg politianmeldt for smittevernbrudd

NTB Innenriks

Forsamlingen ble anmeldt lørdag for å ha vært for mange til stede i et lokale i sentrum av byen, melder politiet på Twitter.

Hendelsen skjer i kjølvannet av at smittetallene i Sarpsborg gikk kraftig opp i kommunen det siste døgnet. I løpet av fredag ble det registrert 75 nye tilfeller.

Kommunen opplyste lørdag morgen at kriseledelsen vurderer smittesituasjonen fortløpende og sier det kan bli behov for enda strengere tiltak.

Kommuneoverlege Karianne Jenseg Bergman mener at de fortsatt har god oversikt over situasjonen, tross de høye smittetallene.

