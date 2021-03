WHO anbefaler videre bruk av AstraZenecas vaksine – trolig ingen betydning for norsk bruk

NTB Innenriks

Verdens helseorganisasjon (WHO) godkjente vaksinen fredag. De sier det ikke foreligger data som viser flere blodpropptilfeller enn normalt hos personer som er vaksinert med AstraZeneca-vaksinen.

– AstraZenecas vaksine har enormt potensial. Fordelene oppveier ulempene med vaksinen, sier WHOs sikkerhetspanel ifølge AFP.

De støtter dermed opp under Det europeiske legemiddeltilsynet (EMA), som torsdag anbefalte videre bruk av vaksinen og sa den var sikker og trygg.

Flere land satte AstraZenecas koronavaksine på vent etter meldinger om blodpropp hos personer som hadde fått en dose av vaksinen. Det er også meldt om dødsfall, deriblant to personer i Norge.

Ingen betydning i Norge

Det er ikke påvist en sammenheng mellom vaksinen og tilfellene med blodpropp. Men mens flere andre land kunngjort at de vil ta den i bruk igjen etter EMAs anbefaling, har Norge, Sverige, Danmark og Finland fortsatt vaksinen på vent.

– Vaksinen er godkjent på europeisk nivå. WHOs anbefaling får derfor ingen betydning for godkjennelsen, sier medisinsk fagdirektør Steinar Madsen i Legemiddelverket til NTB.

Det samme sier Folkehelseinstituttet (FHI), som understreker at de gjør egne vurderinger basert på rapporter og vurderinger.

– Folkehelseinstituttet vil i løpet av kort tid gjøre en selvstendig vurdering av om vi fortsatt vil tilby AstraZeneca-vaksinen i koronavaksinasjonsprogrammet. I vurderingen vil vi legge vekt på EMA og Legemiddelverkets vurderinger, våre egne registeranalyser og råd fra den kliniske ekspertgruppen og faglig referansegruppe for nasjonale vaksinasjonsprogram, sier overlege Sara Watle i FHI.

Norske forskere: Sammenheng

Avgjørelsen fra EMA kommer til tross for at norske forskere som har gransket blodpropptilfellene her i landet, mener det er en sammenheng med vaksineringen.

Eksperter ved Rikshospitalet, der tre AstraZeneca-vaksinerte helsearbeidere under 50 år er blitt innlagt med alvorlig blodpropp, mener en kraftig immunrespons på grunn av AstraZeneca-vaksinen er forklaringen på de dødelige blodproppene.

Konklusjonen er nå at en kraftig immunrespons etter vaksinering har ført til blodproppene. Denne konklusjonen var ikke del av grunnlaget EMA baserte sin konklusjon på torsdag.