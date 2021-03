Norge frasa seg opsjon på nesten 700.000 vaksinedoser

NTB Innenriks

I fjor høst betalte Norge inn 61 millioner kroner til vaksinemekanismen Covax.

Det ga Norge en opsjon på i alt 1,9 millioner vaksinedoser fra flere ulike leverandører.

I november kom første mulighet til å realisere opsjonen. Norge ble da kontaktet av vaksinealliansen Gavi med tilbud om kjøp av vaksinedoser fra tre produsenter: AstraZeneca, Sanofi/GSK og Pfizer/Biontech.

Men Norge avslo.

I stedet valgte regjeringen å overføre dosene til fattige land.

Betalt med bistandspenger

Det var bistandsavisa Development Today som skrev om transaksjonen først. Saken er også omtalt i Bistandsaktuelt.

NTB har i ettertid stilt en rekke spørsmål til Utenriksdepartementet for å forsøke å få klarhet i om dette er vaksinedoser som Norge kunne ha benyttet seg av selv, som et tillegg til de dosene vi allerede får via EU.

Men svarene er tvetydige.

Utviklingsminister Dag Inge Ulstein (KrF) sier det ikke er snakk om at Norge har donert vekk vaksinedoser som var ment for den norske befolkningen. Investeringen i Covax ble gjort over bistandsbudsjettet, påpeker han.

– I teorien er det kanskje en mulighet for at Norge kunne ha krevd disse vaksinene til eget bruk, i stedet for det som var utgangspunktet, nemlig å sikre utsatte helsearbeidere i fattige land, sier Ulstein til NTB.

Men det ville ikke ha vært riktig, mener han, all den tid Norge allerede får vaksine fra nøyaktig de samme produsentene gjennom samarbeidet med EU.

– Det har ikke vært aktuelt for regjeringen, og det er jeg glad for.

Overført i februar

I februar i år kunne Gavi informere norske myndigheter om at i alt 677.000 vaksinedoser var overført, i tråd med beslutningen som ble tatt i november.

Det er ventet at Norge også vil gi fra seg den resterende opsjonen på 1,2 millioner doser, men dette er ikke formelt besluttet.

Norges spesialutnevnte globale helseambassadør John-Arne Røttingen forklarer at investeringen i Covax også var ment som en forsikringspolise. Da investeringen ble gjort, var tanken nemlig at Norge kunne bruke Covax som en nødhavn dersom det ikke kom nok vaksiner fra EU.

Men da Gavi tok kontakt i november, var norske myndigheter tryggere på at leveransene fra EU ville komme.

– Da takket vi nei som land og overførte disse opsjonene til de fattigste landene, sier Røttingen.

Vil unngå dobbeltspill

Ifølge Røttingen innebærer ikke samarbeidet med EU noe juridisk forbud mot leveranser fra Covax.

Men regjeringens vurdering har vært at det ville svekke Norges forhandlingsposisjon å inngå to ulike avtaler samtidig om leveranser fra de samme vaksineprodusentene.

Det har derfor vært uaktuelt for regjeringen å ta i bruk alternative kanaler for å kjøpe vaksine fra de samme legemiddelselskapene som Norge får leveranser fra gjennom samarbeidet med EU.

Ulstein minner om at EUs medlemsland frivillig har valgt å donere en andel av sine egne vaksinedoser til Norge.

– Da kan vi ikke samtidig ta vaksiner som er tiltenkt de fattigste landene i verden, fastslår han.

– Det tror jeg de fleste vil forstå er svært lite solidarisk.

