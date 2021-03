Mot koronainnstramminger og regionale tiltak i Grenland

NTB Innenriks

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark skriver i en pressemelding fredag formiddag at det er invitert til et møte med kommunene, Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet klokka 12 for å vurdere om den nasjonale forskriften for de tidligere Vestfold-kommunene også skal omfatte kommunene i Grenland.

De tidligere Vestfold-kommunene har alle innført regionale tiltak på det strengeste nivået i kapittel 5 i covid-19-forskriften, med blant annet stengte treningssentre og kjøpesentre.

– Grunnlaget for anmodningen er raskt økende smittespredning, særlig blant elever på videregående og med forgreininger fra Grenland og ut til fem andre kommuner i tidligere Telemark fylke. Dette har medført at svært mange personer er satt i karantene og ventekarantene, heter det i pressemeldingen fra Statsforvalteren.

Det er også innkalt til ekstraordinære formannskapsmøter i Skien, Porsgrunn, Siljan og Bamble kommune klokka 15 fredag ettermiddag i forbindelse med den forverrede smittesituasjonen.

