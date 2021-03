Erna Solberg: Mindre økonomisk handlingsrom på samferdsel framover

NTB Innenriks

Fredag presenterte regjeringen Nasjonal transportplan 2022 – 2033, som får en totalramme på 1.200 milliarder.

– Penger brukt til samferdsel bidrar til noen av de aller viktigste målene for Norge framover. At vi kan skape mer, og at vi kan inkludere flere i arbeid, sa statsminister Erna Solberg (H) på regjeringens pressekonferanse.

– Vi legger til rette for næringsliv over hele landet og vi satser på en måte som bidrar til det grønne skiftet. Det kommer over 80 nye prosjekter i første periode. Vi bygger nytt fra nord til sør, sa statsministeren.

Hun sier regjeringens økonomiske handlingsrom kommer til å bli mindre framover, men at satsingen på samferdsel fortsatt vil ligge på et høyt nivå.

– Med ny nasjonale transportplan 2022–2033 videreføres dermed den historisk store satsingen som vi har hatt. Planen er ambisiøs, men realistisk.

Rammen på 1.200 milliarder i NTP er fordelt med 1.076 milliarder kroner i statlige midler og 123 milliarder kroner i bompenger.

Jernbaneformål får 393 milliarder, mens 33 milliarder går til kystforvaltning. I tillegg blir det penger til byområdene (80 milliarder), lufthavner (5 milliarder) og satsinger på tvers av transportsektorene (3 milliarder).

(©NTB)