Virke krever nye tiltak etter at Høie avlyste hotellpåsken for mange

NTB Innenriks

Leder Astrid Bergmål i Virke Reiseliv er kritisk til måten regjeringen har kommunisert rundt sine anbefalinger for påsken på. Hun krever at det nå kommer på plass en løsning som dekker permitteringsutgifter hoteller og næringsliv får med tanke på avbestillinger.

– Kommunikasjonen til regjeringen før denne påsken har svært uryddig. Påskerådene gir inntrykk av at påsketuren er avlyst uavhengig av hvor i landet man bor. Hvis ministeren her har prøvd å være mer tydelig med disse rådene, har han mislyktes fullstendig, sier Bergmål, som mener at usikkerheten rammer reiselivsnæringen også der det er lite smitte.

Hun mener det er på tide at næringen blir behandlet med respekt, og at rådene vitner om at regjeringen ikke tar inn over seg at dette får store konsekvenser for en næring som allerede har betalt en høy pris for de mange restriksjonene.

Helseminister Bent Høie (H) la torsdag fram ni påskeråd. Rådene gjelder for områder med høy smitte, og overfor Dagbladet har statsråden forklart at dette gjelder i for eksempel Salten og Bodø, Haugalandet, Kristiansand, de seks tidligere Vestfold-kommunene, Oslo og Viken. Det kan også gjelde i enkeltkommuner med strenge regler.

(©NTB)