Kommunen opplyser at én av de to nye smittede har asymptomatisk sykdomsforløp, mens en har et mildt sykdomsforløp.

En er smittet i utlandet, den andre er smittet av kjent nærkontakt.

To nye smittede er det samme antall som både ukesnittet og de siste 14 dagene. Det ble det siste døgnet gjennomført 776 tester i kommunen.

I Trondheim er så langt 14.165 personer vaksinert med første dose, mens 8.213 har mottatt dose nummer to.

