Høie vil ikke overstyre FHIs beslutning om AstraZeneca-vaksinen

NTB Innenriks

Norge starter ikke opp bruken av AstraZeneca-vaksinen ennå, selv om EUs legemiddelverk gir den grønt lys.

– Det var en viktig vurdering fra våre fagfolk, som mener det er en sammenheng her. Så er det viktig å prøve å finne ut om det er mulig å se hvilken sammenheng det er. Det kan være avgjørende for å se om denne vaksinen kan anbefales for noen grupper i befolkningen, sier Høie til NTB.

Han vil ikke gå politisk inn og overstyre hvis FHI lander på å godkjenne vaksinen igjen neste uke.

– Det mener jeg er et veldig faglig spørsmål, så hvis FHI kommer til den vurderingen, da mener jeg at det er en vurdering som jeg vil stole på, sier Høie.

– FHI avgjør

– Er du redd for mer vaksineskepsis når EU sier de ikke ser en klar sammenheng, mens norske forskere sier de gjør det?

– Jeg oppfatter ikke at de (EU) er så tydelige på at de ikke ser en sammenheng. De legger en del vekt på at de endrer beskrivelsen av vaksinen, som jo innebærer at de oppfatter at det kan være en sånn sammenheng, sier Høie.

– Så er det sånn at godkjenningen av vaksinen består, men at det er det norske Folkehelseinstituttet som bestemmer hvilke vaksiner som skal brukes i Norge. FHI mener de har behov for å undersøke dette nærmere først, sier Høie.

Ble klokere

– Ble vi egentlig noe klokere i dag?

– Ja, vi ble klokere fordi det kom en viktig avklaring om hva EMA mener, så våre har fagmyndigheter en del spørsmål de ønsker å finne svar på før de gjør en vurdering av hvordan vaksinen skal brukes i Norge, sier helseministeren.

Høie sier at norske myndigheter spiller all informasjon herfra inn til EMA. Norge er det landet i verden med flest tilfeller av det sjeldne sykdomsforløpet i forhold til hvor mange som er vaksinert.

– De norske fagmyndighetene har spilt inn dette, så sier EMA at de ikke har brukt den norske utredningen i sin vurdering. Men den er spilt over til dem. Vi spiller over alt vi finner ut i Norge, sier Høie.

Norge kan stå alene

– Hva vil du si til de som er redde for vaksinen nå?

– Jeg vil si at jeg forstår at man stiller slike spørsmål, det er det norske fagmyndigheter også gjør. Så håper jeg at de vil lytte til de rådene som blir gitt. Det viktigste er at folk ser at vi har en lav terskel for å trykke på en pauseknapp. Jeg håper det gjør at folk har tillit til den vurderingen FHI kommer med, sier Høie.

Han bekrefter at det ikke er sånn at Norge nødvendigvis lander på samme konklusjon som de andre europeiske landene.

– Det er en mulighet for at Norge stanser bruken, mens de andre ikke gjør det. Det er det de neste ukene vil vise, sier Høie.

(©NTB)