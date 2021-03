Frp etterlyser ny krisehjelp

NTB Innenriks

Fremskrittspartiet ber nå finansminister Jan Tore Sanner (H) svare på hvilke økonomiske tiltak regjeringen planlegger for å kompensere bedrifter som har måttet lukke dørene.

Frps stortingsrepresentant Hans Andreas Limi viser til strenge nedstengninger i Viken, på Haugalandet og i Nord-Norge.

– Alvorlighetsgraden med oppblomstring av nye muterte virus og behovet for å stenge ned raskt er for de fleste forståelig. Likevel har svært mange bedrifter og enkeltpersoner opplevd at nedstengning og smitteverntiltak ikke følges opp med raske økonomiske tiltak, sier Limi.

Han trekker fram at Stortinget allerede har vedtatt en kommunal hjelpeordning på 750 millioner kroner.

– Fremskrittspartiet har gjentatte ganger påpekt behovet for raskere tiltak når regjeringen vedtar å stenge ned i kommuner eller regioner, og den kommunale beredskapsordningen burde i hvert fall bli benyttet umiddelbart som et første tiltak.

Også hovedorganisasjonen Virke slår alarm. I et brev til statsminister Erna Solberg (H) ber organisasjonen om nye tiltak for å redusere kostnaden for bedriftene når ansatte må permitteres på kort varsel.

«De gjeldende regler for permittering og kompensasjon er ikke dimensjonert for så raske og inngripende endringer i virksomhetenes drift», advarer Virke-sjef Ivar Horneland Kristensen i brevet.

