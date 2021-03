Fortsatt mest koronasmitte i serveringsbransjen

NTB Innenriks

Tallene, som nå er oppdatert fra årsskiftet og til og med 12. mars, viser at det er flere registrerte tilfeller av koronasmitte blant kafé- og gatekjøkkenmedarbeidere, bartendere, servitører samt blant taxi-, buss- og trikkesjåfører enn det er blant andre yrkesaktive.

Samtidig viser statistikken at barnehage- og skolefritidsassistenter, barnehagelærere og grunnskolelærere har høyere smitteforekomst enn andre i yrkesaktiv alder.

Spesielt gjelder dette for personer som bor eller jobber i Oslo – der smittetrykket har vært stigende i lengre tid.

For lærere i videregående skole og universitet/høyskole ligger antall smittede derimot under snittet, både i Oslo og landet for øvrig.

Studien sier ingenting om hvor de ansatte er smittet og har heller ikke sett på forskjeller knyttet til de nye virusvariantene.

