Forskere: AstraZeneca-vaksinen var årsak til blodproppene

NTB Innenriks

– Vi har fått funn som kan forklare våre inneliggende pasienters kliniske forløp, sa overlege og professor Pål Andre Holme ved Rikshospitalet på et hasteinnkalt pressetreff torsdag.

Han kunngjorde det samme i et intervju med VG kort tid før.

Holme har ledet en gruppe ved sykehuset som har jobbet på spreng for å finne ut hvorfor tre helsearbeidere under 50 år ble innlagt med alvorlig blodpropp etter å ha tatt AstraZeneca-vaksinen.

Konklusjonen er nå at en kraftig immunrespons etter vaksinering har ført til blodproppene.

Immunrespons

Forklaringen er ifølge Holme at immunresponsen har ført til dannelse av antistoffer som har fått blodplatene til å tenne, slik at det har dannet seg blodpropper.

Samtidig har antistoffene bidratt til at blodplater fjernes fra sirkulasjonen, slik at personene har fått lavt antall blodplater og dermed også blødninger.

– Vi mener dette er den direkte årsaken til at vi ser det kliniske bildet som vi har gjort og gjør, sa Holme på pressetreffet torsdag.

Ifølge ham er det så langt ikke funnet noen forklaring på hvorfor noen får denne reaksjonen og andre ikke.

– Vi skal nå gå i gang med å se på om det er underliggende faktorer eller spesielle predisposisjoner. Her er det et enormt arbeid, sa Holme.

Kjent fra andre situasjoner

I intervjuet med VG kommer det også fram at Rikshospitalet i samarbeid med seksjon for avansert trombocytt ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) har påvist spesifikke antistoffer mot blodplater som kan gi et slikt bilde.

Holme forklarte på pressetreffet at dette er kjent fra andre deler av medisinfaget.

– Vi har et bilde som heter HIT, altså heparinindusert trombocytopeni, der vi ser noe av det samme. Men disse pasientene har aldri vært eksponert for den medisinen, sa han.

Professoren tok likevel forbehold om at man ikke kan være 100 prosent sikker på at vaksinen er årsaken.

– Dette er indisier, sa Holme.

– Men her er det pasienter som har vært vaksinert i et tidsrom fra tre til ti dager før de får disse komplikasjonene, og jeg ser ikke noen annen mulighet per i dag.

Europeisk vurdering torsdag

Senere torsdag ventes Det europeiske legemiddeltilsynet (EMA) å komme med sin vurdering av vaksinen. En rekke land i Europa har nå satt vaksinering med AstraZenecas koronavaksine på pause i påvente av konklusjonen fra EMA.

Helsearbeidere har vært de primære mottakerne av AstraZeneca-vaksinen i Norge hittil.

– Dette er alvorlig, og en til dels ventet konklusjon dessverre, ut fra beskrevet symptombilde. Vi avventer EMA og Legemiddelverket sine vurderinger, sier leder Lill Sverresdatter Larsen i Sykepleierforbundet til VG.

Den ene av de tre helsearbeiderne døde søndag. Det er også meldt om lignende dødsfall i andre land.

Legemiddelverket venter med kommentar

Medisinsk fagdirektør Steinar Madsen i Legemiddelverket avventer med å kommentere funnene.

– Vi må se på resultatene først, så jeg vil ikke kommentere det her og nå, sier Madsen til NTB.

Han utdyper:

– Vi tar ikke standpunkt til dette her og nå. Nå skal dette diskuteres i den europeiske bivirkningskomiteen. Vi vil ikke forskuttere resultatene derfra.

Heller ikke AstraZeneca ønsker å kommentere opplysningene.

– Vi avventer EMAs avgjørelse senere i dag før vi gir kommentarer, sier AstraZenecas pressesjef Christina Malmberg Hägerstrand til NTB.