Flat torsdag på Oslo Børs etter rentenyhet

NTB Innenriks

Styringsrenta har vært på null prosent siden 7. mai i fjor. Det var på forhånd varslet at sentralbanken ville holde den der. Norges Bank varsler at den kan bli satt opp fra andre halvår i år.

Torsdagens mest omsatte aksje ble Norsk Hydro, som endte opp 4,3 prosent. Deretter fulgte Equinor og Telenor, som begge falt med henholdsvis 1,1 og 0,1 prosent.

Hydrogenselskapet Nel steg med 3,1 prosent, mens Nordic Semiconductor gikk fram 3,6 prosent.

Teknologiselskapet Polight var blant dagens vinnere, med en oppgang på nær 14 prosent. Verre gikk det for seismikkselskapet PGS, som falt med 6,1 prosent.

Samtidig falt oljeprisen torsdag med nær 3,6 prosent. Torsdag ettermiddag ble et fat nordsjøolje omsatt for like over 65 dollar.

På de toneangivende børsene pekte pilene oppover. FTSE 100-indeksen i London gikk opp 0,29 prosent. CAC 40-indeksen i Paris endte opp 0,32 prosent, mens DAX 30 i Frankfurt steg med 1,35 prosent.

(©NTB)