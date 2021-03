FHI: Mange opplysninger EMA ikke har vurdert

NTB Innenriks

EMA ga torsdag vaksinen grønt lys, til tross for at norske forskere samme dag konkluderte med at det må være en sammenheng mellom vaksinen og alvorlige, sjeldne sykdomsforløp med blodpropp. Denne konklusjonen var ikke del av EMAs beslutningsgrunnlag.

Aftenposten skriver at EMA heller ikke har vurdert mer enn to av de seks norske tilfellene som granskes. Fire personer er innlagt, mens to personer som har fått vaksinen, er døde.

Smitteverndirektør Geir Bukholm i FHI sier til Aftenposten at det er tidsfristen til EMA som gjorde at de bare rakk å vurdere to norske tilfeller. Han sier det er «mange opplysninger» som ikke er vurdert av EMA.

