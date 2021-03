FHI: – Fortsatt vaksinepause for AstraZeneca

NTB Innenriks

– Vi vurderer grundig om det er sammenheng mellom vaksinene og sykdomstilfellene. Vi tar EMAs vurdering til etterretning, sa FHI-direktør Camilla Stoltenberg på en pressekonferanse torsdag kveld.

Hun sa at FHI vil fortsette sine undersøkelser og vurdere vaksinens plass, men sier at det er for tidlig å konkludere.

– Vi vil komme med en vurdering i slutten av neste uke, sa Stoltenberg.

Stoltenberg sa også at beslutningen 11. mars om å stoppe vaksinering med AstraZeneca-vaksinen var riktig.

– Det er viktig å ta en pause når man får beskjed om alvorlige hendelser, understreket hun.

