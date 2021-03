Ahus ber om hjelp – får låne intensivsykepleiere fra resten av landet

NTB Innenriks

Ahus får låne inntil ti intensivsykepleiere fra Helse Bergen – inntil fem på mandag og like mange på onsdag, opplyser Helse Bergen til NTB.

Sykehuset Sørlandet stiller med fem, mens Helgelandssykehuset, Helse Førde og Helse Stavanger stiller med to hver, skriver VG.

Sykehuset opplyser at det er behov for hjelp fordi ansatte og vikarer fra utlandet stoppes av stengte grenser, og at Ahus er det sykehuset i Norge med flest intensivpasienter i koronapandemien.

– Det er alvorlig at situasjonen oppstår. I 2007 begynte vi å snakke om at vi måtte se på hva slags intensivkapasitet vi skulle ha. Siden har vi kontinuerlig påpekt behov for å utdanne flere. Riksrevisjonen har også bekreftet det vi har sagt, sier Paula Lykke, leder i Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS).

