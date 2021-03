Virke Reiseliv: – Norge må prioritere EUs vaksinepass-løsning

NTB Innenriks

EU-kommisjonen la onsdag fram sitt forslag til digitalt vaksinepass, som skal gjøre det lettere å reise mellom EU-landene. De åpner for at Norge kan bli med, noe Virke Reiseliv mener norske myndigheter må prioritere.

Leder i Virke Reiseliv, Astrid Bergmål, mener vaksinepasset vil være svært viktig for å få i gang igjen reisevirksomheten på tvers av grensene, på en trygg og god måte.

– Vi er fornøyde med at det foreslås at også informasjon om negativ test skal med i vaksinepasset, slik at de som ennå ikke har fått vaksine når vi kommer til sommeren, eller som av ulike grunner ikke kan få vaksinen, også kan få anledning til å reise, sier Bergmål.

Hun sier de forventer at myndighetene nå sørger for en enkel løsning som gjør at informasjon om vaksine, antistoffer eller testsvar automatisk registreres i hver enkelts vaksinepass.

